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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 09:50 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元下跌，受新西兰元跌势所拖累

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* 澳元兑美元较上周五收盘的跌幅接近0.5%，因新西兰元兑美元领跌

* 迄今低位在0.8724，但澳元兑新西兰元买需协助缓和跌势

* 有报导称新西兰总理约翰基称，新西兰元/美元的合理汇价约为0.6500

* 澳元/美元在2014年低位0.8660前没有任何支撑位。(完)

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