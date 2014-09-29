倍特期货：上期有色金属指数继续振荡下落，品种压力分化

有色金属指数的品种分化，对应上周主要经济体的经济数据和政策差异，美国暂无忧，欧元区还需刺激，中国仍着力改革。中国包括本周工业企业利润数据在内的整个8月经济系列指数，仍然指向房地产去库存进程对经济下滑的拖累，而管理层着力推进改革不为数据所扰的表态，整体压抑金属品种需求端的人气。欧元区增长疲弱乏力中没有出现继续明显恶化，美国增长数据虽没有好中更优，但欧元区继续宽松刺激和美国暂无忧的定调明确，这说明外围整体的系统性风险可控。(完)