香港股市：恒生地产股指数下挫近4%，＂占中＂事件发生令周末物业成交锐减

路透香港9月29日 - 香港民间发起的＂占领中环＂运动于周日提早爆发，香港股市周一明显下挫，蓝筹地产股领跌，恒生地产股指数 下挫近4%，刚过去的周末二手物业成交大幅减少。

据美联物业分行统计，本周末(9月27-28日) 10大蓝筹屋苑录得约六宗买卖成交，按周大跌57.1%，为今年2月8日及9日的周末以来33个周末以来新低。

香港时间10:13，恒生地产股指数下挫3.87%，恒生指数 成份股全线下跌，指数挫2.28%。九仓 、新世界发展 、信和置业 等地产股跌幅逾4-5%；新鸿基地产 挫逾3%。