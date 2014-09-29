香港股市：恒生地产股指数下挫近4%，＂占中＂事件发生令周末物业成交锐减

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港9月29日 - 香港民间发起的＂占领中环＂运动于周日提早爆发，香港股市周一明显下挫，蓝筹地产股领跌，恒生地产股指数 下挫近4%，刚过去的周末二手物业成交大幅减少。
据美联物业分行统计，本周末(9月27-28日) 10大蓝筹屋苑录得约六宗买卖成交，按周大跌57.1%，为今年2月8日及9日的周末以来33个周末以来新低。
香港时间10:13，恒生地产股指数下挫3.87%，恒生指数 成份股全线下跌，指数挫2.28%。九仓 、新世界发展 、信和置业 等地产股跌幅逾4-5%；新鸿基地产 挫逾3%。
＂占中＂于周日凌晨正式启动，并酿成警民冲突及道路交通阻塞，并由港岛金钟、中环一带蔓延至港九多区，多家本地银行宣布暂停在受影响地区的部份分行运作。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透新加坡4月25日 - 费波纳奇回档分析暗示，美国原油期货可能升破每桶49.59美元的阻力位，进而升向下道阻力位50.04美元。
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。