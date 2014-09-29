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货币新闻 | 2014年 9月 29日 星期一 10:28 BJT

新西兰金融：央行8月干预汇市，净卖出5.21亿新西兰元--央行数据

路透惠灵顿9月29日 - 新西兰央行周一发布的数据显示，央行上个月净卖出5.21亿新西兰元(4.061亿美元)，旨在利用新西兰元的利空人气来加快其近期跌势。

央行数据证实，央行8月干预了每日交易规模达4万亿(兆)美元的汇市，这是2013年4月以来首次大规模干预。央行此前表示对过去数月的新西兰元强势感到不满。

数据发布后，新西兰元 从0.7825美元跌至低点0.7750美元，随后报0.7780。

新西兰元/美元自8月以来大跌约10%，受累于美元上扬，同时投资者也降低了对新西兰央行未来升息的预期。(完) (编译 朱晓军；审校 龚芳)
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