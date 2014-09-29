新西兰金融：央行8月干预汇市，净卖出5.21亿新西兰元--央行数据

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透惠灵顿9月29日 - 新西兰央行周一发布的数据显示，央行上个月净卖出5.21亿新西兰元(4.061亿美元)，旨在利用新西兰元的利空人气来加快其近期跌势。
央行数据证实，央行8月干预了每日交易规模达4万亿(兆)美元的汇市，这是2013年4月以来首次大规模干预。央行此前表示对过去数月的新西兰元强势感到不满。
数据发布后，新西兰元 从0.7825美元跌至低点0.7750美元，随后报0.7780。
新西兰元/美元自8月以来大跌约10%，受累于美元上扬，同时投资者也降低了对新西兰央行未来升息的预期。(完) (编译 朱晓军；审校 龚芳)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透新加坡4月25日 - 费波纳奇回档分析暗示，美国原油期货可能升破每桶49.59美元的阻力位，进而升向下道阻力位50.04美元。
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。