新西兰金融：央行8月干预汇市，净卖出5.21亿新西兰元--央行数据

路透惠灵顿9月29日 - 新西兰央行周一发布的数据显示，央行上个月净卖出5.21亿新西兰元(4.061亿美元)，旨在利用新西兰元的利空人气来加快其近期跌势。

央行数据证实，央行8月干预了每日交易规模达4万亿(兆)美元的汇市，这是2013年4月以来首次大规模干预。央行此前表示对过去数月的新西兰元强势感到不满。

数据发布后，新西兰元 从0.7825美元跌至低点0.7750美元，随后报0.7780。