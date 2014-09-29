新西兰元汇率：兑美元跌至一年低点，此前数据显示央行上月抛汇干预

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透惠灵顿9月29日 - 新西兰元兑美元周一跌至一年新低，此前新西兰央行公布数据显示，央行上月曾在公开市场抛出新西兰元，以加速其从历史高位下滑。
新西兰元兑美元 一度低见0.7755美元，此前数据显示央行在8月净卖出5.21亿新西兰元(4.0607亿美元)。
该数据证实新西兰央行对本币汇价水平感到不安。上周央行曾严重警告称新西兰元汇价过高，仅管汇价从7月以来下跌约10%。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透新加坡4月25日 - 费波纳奇回档分析暗示，美国原油期货可能升破每桶49.59美元的阻力位，进而升向下道阻力位50.04美元。
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。