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货币新闻 | 2014年 9月 29日 星期一 10:24 BJT

新西兰元汇率：兑美元跌至一年低点，此前数据显示央行上月抛汇干预

路透惠灵顿9月29日 - 新西兰元兑美元周一跌至一年新低，此前新西兰央行公布数据显示，央行上月曾在公开市场抛出新西兰元，以加速其从历史高位下滑。

新西兰元兑美元 一度低见0.7755美元，此前数据显示央行在8月净卖出5.21亿新西兰元(4.0607亿美元)。

该数据证实新西兰央行对本币汇价水平感到不安。上周央行曾严重警告称新西兰元汇价过高，仅管汇价从7月以来下跌约10%。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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