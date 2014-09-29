海通期货：郑糖1501合约上涨势头有望延续，期货价格已透支高库存利空

以下内容节选自9月29日的《期货日报》：

在国内商品市场多数品种创出年内新低，甚至是几年以来的低点之后，软商品市场氛围率先转暖。上周五，在棉花各合约早盘快速封涨停的带动下，白糖一路飙升，1411、1501、1503、1505等合约午后也涨停。

根据调研了解，目前中下游库存处于极低水平。前些年，中下游企业都是提前在糖厂采购备库存，而近两年随着进口加工糖厂的大量出现，白糖货源增多，再家加上价格持续走低，中下游企业买涨不买跌的心理普遍，他们不再提前囤货，当前贸易商库存基本不到一周的用量。这种库存积压在糖厂的格局会在市场情绪转暖后有所改变，届时，贸易商将启动储备库存，正常的库存不低于70万—100万吨。

郑糖价格已完全透支了库存高企的负面效应，放眼未来，糖厂如果以推迟开榨来应对陈糖高库存问题，那么将加长剩余库存的消化时间。按照数据推演，2014年12月陈糖将销售贻尽，而彼时的新糖生产线刚刚开启，单月压榨量难过百万吨。可以说，目前的供应过剩只是假性过剩。(完)

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