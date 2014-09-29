海通期货：郑糖1501合约上涨势头有望延续，期货价格已透支高库存利空

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
以下内容节选自9月29日的《期货日报》：
在国内商品市场多数品种创出年内新低，甚至是几年以来的低点之后，软商品市场氛围率先转暖。上周五，在棉花各合约早盘快速封涨停的带动下，白糖一路飙升，1411、1501、1503、1505等合约午后也涨停。
根据调研了解，目前中下游库存处于极低水平。前些年，中下游企业都是提前在糖厂采购备库存，而近两年随着进口加工糖厂的大量出现，白糖货源增多，再家加上价格持续走低，中下游企业买涨不买跌的心理普遍，他们不再提前囤货，当前贸易商库存基本不到一周的用量。这种库存积压在糖厂的格局会在市场情绪转暖后有所改变，届时，贸易商将启动储备库存，正常的库存不低于70万—100万吨。
郑糖价格已完全透支了库存高企的负面效应，放眼未来，糖厂如果以推迟开榨来应对陈糖高库存问题，那么将加长剩余库存的消化时间。按照数据推演，2014年12月陈糖将销售贻尽，而彼时的新糖生产线刚刚开启，单月压榨量难过百万吨。可以说，目前的供应过剩只是假性过剩。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)