台湾汇市：台币盘初大幅贬至近六个月低位，随亚币走疲

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透台北9月29日 - 台币兑美元 周一盘初大幅走贬至近六个月低位。交易员指出，非美货币仍明显走弱，亚币走贬，外资盘初大幅汇出；出口商虽稍有抛汇卖压，但眼见美元买盘强劲，也陷入观望。
台币兑美元盘中走贬至30.380，创下4月7日30.389以来盘中最低。交易员称，本波非美货币偏弱态势未改，不过适逢月底出口商还是有些抛汇需求，台币兑美元走弱至30.400前方暂时止步。
“这一波台币贬这么凶，可能不会到30.400就结束，”一位小型商银交易员表示，而台币后续走势则需视非美货币走势而定，无法自外于国际汇市行情。
盘初台币主要交易区间在30.340-30.380，上交易日主要区间在30.277-30.308。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点由价平转为小幅溢价，美元走势看俏；一个月远汇报价 暂报在30.390/30.403左右，上日纽约盘收在30.330。
亚币今日普遍走弱，台北时间1007韩元 报1,049.5/1,050.2，上日收在1,044.1。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.350-30.390
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)