台湾汇市：台币盘初大幅贬至近六个月低位，随亚币走疲

路透台北9月29日 - 台币兑美元 周一盘初大幅走贬至近六个月低位。交易员指出，非美货币仍明显走弱，亚币走贬，外资盘初大幅汇出；出口商虽稍有抛汇卖压，但眼见美元买盘强劲，也陷入观望。

台币兑美元盘中走贬至30.380，创下4月7日30.389以来盘中最低。交易员称，本波非美货币偏弱态势未改，不过适逢月底出口商还是有些抛汇需求，台币兑美元走弱至30.400前方暂时止步。

“这一波台币贬这么凶，可能不会到30.400就结束，”一位小型商银交易员表示，而台币后续走势则需视非美货币走势而定，无法自外于国际汇市行情。

盘初台币主要交易区间在30.340-30.380，上交易日主要区间在30.277-30.308。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点由价平转为小幅溢价，美元走势看俏；一个月远汇报价 暂报在30.390/30.403左右，上日纽约盘收在30.330。

亚币今日普遍走弱，台北时间1007韩元 报1,049.5/1,050.2，上日收在1,044.1。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.350-30.390

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