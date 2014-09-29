日本股市：早盘上扬，受助于日圆疲软和美国经济增速强劲

路透东京9月29日 - 日本股市日经指数周一早盘上扬，此前日圆疲软支撑市场人气，而风险偏好也受助于美国经济第二季增速创两年半最快的消息。

日经指数 早盘中段涨0.5%至16,310.63点，周五收跌0.9%。

“考虑到估值，日本市场还有进一步上行空间。本周有重大事件，所以投资者谨慎乐观，”SMBC Friend证券资深策略师Shigemitsu Tsuruta表示，并称长期风险偏好目前应该受到美国经济复苏和日圆疲软的支撑。

出口股走强，本田汽车 涨0.6%，Advantest 和佳能 分别走高2.7%和0.8%。

软银 下跌0.9%。

永旺 下滑1.8%。