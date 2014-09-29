日本股市：早盘上扬，受助于日圆疲软和美国经济增速强劲

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透东京9月29日 - 日本股市日经指数周一早盘上扬，此前日圆疲软支撑市场人气，而风险偏好也受助于美国经济第二季增速创两年半最快的消息。
日经指数 早盘中段涨0.5%至16,310.63点，周五收跌0.9%。
“考虑到估值，日本市场还有进一步上行空间。本周有重大事件，所以投资者谨慎乐观，”SMBC Friend证券资深策略师Shigemitsu Tsuruta表示，并称长期风险偏好目前应该受到美国经济复苏和日圆疲软的支撑。
出口股走强，本田汽车 涨0.6%，Advantest 和佳能 分别走高2.7%和0.8%。
软银 下跌0.9%。
永旺 下滑1.8%。
东证股价指数 涨0.5%至1,338.35点，JPX-日经400指数 升0.5%至12,177.83点。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)