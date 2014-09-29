国泰君安期货：大商所鸡蛋期货中长期仍看涨，因供应紧张格局未改

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
以下内容节选自9月29日的《期货日报》：
鸡蛋期货价格近期止跌企稳，围绕4500元/500千克一线宽幅振荡。现货价格的变动属于季节性回调，整体供应紧张的格局并没有得到改善，再加上1501合约交割时受春节备货影响，中长期价格仍然看涨。
目前鸡蛋期货处于底部振荡区间，1501合约中长期存在上涨动能，投资者可以逢低做多。目前做多鸡蛋1501合约的风险在于明年1月禽流感疫情的不确定性，由于鸡蛋的期现价格波动相对较大，建议投资者及时设置好止盈止损位，根据自身的风险承受能力，严格控制仓位。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)