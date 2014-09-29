国泰君安期货：大商所鸡蛋期货中长期仍看涨，因供应紧张格局未改

以下内容节选自9月29日的《期货日报》：

鸡蛋期货价格近期止跌企稳，围绕4500元/500千克一线宽幅振荡。现货价格的变动属于季节性回调，整体供应紧张的格局并没有得到改善，再加上1501合约交割时受春节备货影响，中长期价格仍然看涨。

目前鸡蛋期货处于底部振荡区间，1501合约中长期存在上涨动能，投资者可以逢低做多。目前做多鸡蛋1501合约的风险在于明年1月禽流感疫情的不确定性，由于鸡蛋的期现价格波动相对较大，建议投资者及时设置好止盈止损位，根据自身的风险承受能力，严格控制仓位。(完)

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