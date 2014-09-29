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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 10:12 BJT

****《港报快速浏览》--9月29日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                     
 《香港报摘》--经济日报                                                 
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                         
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：乱局难收，普选特首梦更难圆--星岛日报                         
 港报社评：痛心占中冲突，港人理性觅出路--经济日报                       
 港报社评：＂和平占中＂彻底破产，强烈谴责暴力＂占中＂--文               
 汇报                                                       
 港报社评：抚平社会撕裂主动权在政府--信报                               
 港报社评：抗争失控酿流血冲突，香港治乱临严峻挑战--明报                 
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：美股大升大跌非好事--信报9月29日                          
 港报财经评论：熊踪隐现，审慎应市--经济日报9月27日                      
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                 
 台湾报摘                                                                 
    
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