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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 10:28 BJT

《汇市简讯》澳元兑新西兰元升至1.1200，因新西兰央行证实卖出新西兰元

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* 澳元兑新西兰元飙升至1.1200，此前新西兰央行公布在8月卖出5.21亿新西兰元

* 澳元兑新西兰元较低于1.1100的纽约收盘价上涨近0.50%

* 新西兰元整个早上因该报告而压力沉重

* 澳元兑新西兰元的重要阻力位为9月5日趋势高位1.1295。(完)

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