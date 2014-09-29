中国保险：1-8月原保险保费收入1.43万亿元，同比增长19.4%--保监会

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透北京9月29日 - 中国保险监督管理委员会公布，1-8月原保险保费收入14,259.81亿元人民币，同比增长19.40%。
保监会网站上周五发布的最新报告显示，1-8月产险公司原保险保费收入4,980.30亿元，同比增长16.71%；寿险公司原保险保费收入9,279.41亿元，同比增长20.90%。
1-8月保险业总资产94,825.05亿元，较年初增长14.40%；净资产10,251.54亿元，较年初增长20.97%。
报告并显示，保险业1-8月赔款和给付支出4,639.08亿元，同比增长16.57%。其中，产险业务赔款2,325.67亿元，同比增长12.81%；寿险业务给付1,881.70亿元，同比增长17.53%；健康险业务赔款和给付350.06亿元，同比增长40.82%；意外险业务赔款81.65亿元，同比增长19.19%。
在资金运用方面，保险行业1-8月资金运用余额85,812.34亿元，较年初增长11.63%。其中，银行存款24,021.38亿元，占比27.99%；债券35,548.61亿元，占比41.43%；股票和证券投资基金8447.8亿元，占比9.84%；其他投资17794.55亿元，占比20.74%。
中国保监会主席项俊波本月稍早时候表示，2020年中国保费收入将达到5.1万亿元人民币；2014年到2020年，七年间保险资金可运用规模预计将超过20万亿元。
国务院此前发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》指出，要把商业保险建成社会保障体系的重要支柱，并发挥保险资金长期投资的独特优势，在保证安全性、收益性前提下，创新保险资金运用方式，提高保险资金配置效率。 （完） (发稿 倪蔚丹；审校 谢衡/林高丽)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)