中国保险：1-8月原保险保费收入1.43万亿元，同比增长19.4%--保监会

路透北京9月29日 - 中国保险监督管理委员会公布，1-8月原保险保费收入14,259.81亿元人民币，同比增长19.40%。

保监会网站上周五发布的最新报告显示，1-8月产险公司原保险保费收入4,980.30亿元，同比增长16.71%；寿险公司原保险保费收入9,279.41亿元，同比增长20.90%。

1-8月保险业总资产94,825.05亿元，较年初增长14.40%；净资产10,251.54亿元，较年初增长20.97%。

报告并显示，保险业1-8月赔款和给付支出4,639.08亿元，同比增长16.57%。其中，产险业务赔款2,325.67亿元，同比增长12.81%；寿险业务给付1,881.70亿元，同比增长17.53%；健康险业务赔款和给付350.06亿元，同比增长40.82%；意外险业务赔款81.65亿元，同比增长19.19%。

在资金运用方面，保险行业1-8月资金运用余额85,812.34亿元，较年初增长11.63%。其中，银行存款24,021.38亿元，占比27.99%；债券35,548.61亿元，占比41.43%；股票和证券投资基金8447.8亿元，占比9.84%；其他投资17794.55亿元，占比20.74%。

中国保监会主席项俊波本月稍早时候表示，2020年中国保费收入将达到5.1万亿元人民币；2014年到2020年，七年间保险资金可运用规模预计将超过20万亿元。