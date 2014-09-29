台湾债市：指标五年券殖利率早盘量缩整理，观望20年新券标售结果

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透台北9月29日 - 台湾指标五年期公债103/15 殖利率周一早盘平盘附近游走。交易员指出，20年103/14期 中午标债结果出炉前，市场气氛明显观望，暂在平盘附近量缩整理。
他们表示，尽管市场预期受到国际板美元债吸金影响，本次20年新券得标率可能向2.3%靠拢，将带动后续交投氛围，不过考量融资成本，国库亦可能出手截标，为标售结果投下变数。
“目前说什么都不准，要等标债。”一位大型票券商资深交易员说。
路透调查显示，台湾公债市场长券主要买盘--寿险业及银行，对台债长券配置力道虽受到国际板外币债券削弱，但尚不到令台币长债利率大幅走升的地步。今日标售的20年期公债103/14得标利率料将落在2.265-2.30%间。
美国中短期公债价格上周五下滑，受太平洋投资管理公司(PIMCO)投资长葛罗斯跳槽到竞争对手骏利资产管理集团 的消息拖累。指标10年期公债 尾盘跌5/32，收益率报2.53%，周四尾盘报2.51%，该收益率盘中触及2.55%高位，当周10年期公债收益率势将创下四周最大单周跌幅。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/15 发行前交易：1.32-1.355%
本地时间10:21时最新报价：
* 103/15期五年公债发行前交易殖利率微扬0.15基点报1.3420%。
以下为最新相关报导连结：
--《美债一周展望》葛罗斯与PIMCO分道扬镳，中短期公债价格下滑
--欧元债市：葛罗斯离开PIMCO推高意大利和西班牙公债收益率
--《一周经济焦点》美国经济稳步复苏迹象料升温，关注欧洲央行会议
--《综述》美国第二季GDP终值大幅上修，企业支出和出口贡献突出 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)