台湾债市：指标五年券殖利率早盘量缩整理，观望20年新券标售结果

他们表示，尽管市场预期受到国际板美元债吸金影响，本次20年新券得标率可能向2.3%靠拢，将带动后续交投氛围，不过考量融资成本，国库亦可能出手截标，为标售结果投下变数。

路透调查显示，台湾公债市场长券主要买盘--寿险业及银行，对台债长券配置力道虽受到国际板外币债券削弱，但尚不到令台币长债利率大幅走升的地步。今日标售的20年期公债103/14得标利率料将落在2.265-2.30%间。