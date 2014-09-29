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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 10:30 BJT

台湾债市：指标五年券殖利率早盘量缩整理，观望20年新券标售结果

路透台北9月29日 - 台湾指标五年期公债103/15 殖利率周一早盘平盘附近游走。交易员指出，20年103/14期 中午标债结果出炉前，市场气氛明显观望，暂在平盘附近量缩整理。

他们表示，尽管市场预期受到国际板美元债吸金影响，本次20年新券得标率可能向2.3%靠拢，将带动后续交投氛围，不过考量融资成本，国库亦可能出手截标，为标售结果投下变数。

“目前说什么都不准，要等标债。”一位大型票券商资深交易员说。

路透调查显示，台湾公债市场长券主要买盘--寿险业及银行，对台债长券配置力道虽受到国际板外币债券削弱，但尚不到令台币长债利率大幅走升的地步。今日标售的20年期公债103/14得标利率料将落在2.265-2.30%间。

美国中短期公债价格上周五下滑，受太平洋投资管理公司(PIMCO)投资长葛罗斯跳槽到竞争对手骏利资产管理集团 的消息拖累。指标10年期公债 尾盘跌5/32，收益率报2.53%，周四尾盘报2.51%，该收益率盘中触及2.55%高位，当周10年期公债收益率势将创下四周最大单周跌幅。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/15 发行前交易：1.32-1.355%

本地时间10:21时最新报价：

* 103/15期五年公债发行前交易殖利率微扬0.15基点报1.3420%。

以下为最新相关报导连结：

--《美债一周展望》葛罗斯与PIMCO分道扬镳，中短期公债价格下滑

--欧元债市：葛罗斯离开PIMCO推高意大利和西班牙公债收益率

--《一周经济焦点》美国经济稳步复苏迹象料升温，关注欧洲央行会议

--《综述》美国第二季GDP终值大幅上修，企业支出和出口贡献突出 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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