宝城期货：郑棉强势上涨，受益于棉花直补新政扶持

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
以下内容节选自9月29日的《期货日报》：
在多重利好刺激下，近乎绝望的棉花期货在上周五迎来“惊天大逆转”，所有合约均在上午盘封住涨停，一改往日“软绵绵”的形象，化身成为弱市商品中的领涨“急先锋”。从盘面看，棉花期货主力1501合约全天上涨4.03%，折510元/吨，收于13170元/吨，且所有合约日成交总量为771846手，持仓总量为779682手。
据中国棉花协会调查，预计今年全国植棉面积6340万亩，比上年下降9.4%，产量在650万吨，比上年减少50万吨。如果配合2014/2015年度我国纺织企业用棉需求回升的预期，则有望一举扭转新年度国内棉花供过于求的格局。预估新年度棉花需求量在850万吨，比上年度增加约50万吨。
新年度棉花价格由市场主导后，内外棉价差逐步缩小，这将会遏制化纤替代和减少棉纱进口，棉花需求也会有所恢复。由此，新年度国内棉花产需缺口将达到200万吨，比上年度增加100万吨。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)