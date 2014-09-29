宝城期货：郑棉强势上涨，受益于棉花直补新政扶持

以下内容节选自9月29日的《期货日报》：

在多重利好刺激下，近乎绝望的棉花期货在上周五迎来“惊天大逆转”，所有合约均在上午盘封住涨停，一改往日“软绵绵”的形象，化身成为弱市商品中的领涨“急先锋”。从盘面看，棉花期货主力1501合约全天上涨4.03%，折510元/吨，收于13170元/吨，且所有合约日成交总量为771846手，持仓总量为779682手。

据中国棉花协会调查，预计今年全国植棉面积6340万亩，比上年下降9.4%，产量在650万吨，比上年减少50万吨。如果配合2014/2015年度我国纺织企业用棉需求回升的预期，则有望一举扭转新年度国内棉花供过于求的格局。预估新年度棉花需求量在850万吨，比上年度增加约50万吨。

新年度棉花价格由市场主导后，内外棉价差逐步缩小，这将会遏制化纤替代和减少棉纱进口，棉花需求也会有所恢复。由此，新年度国内棉花产需缺口将达到200万吨，比上年度增加100万吨。(完)

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