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货币新闻 | 2014年 9月 29日 星期一 11:19 BJT

香港评等：惠誉称目前香港评级不受示威活动影响

“香港保持一些信用方面的优势，支持非常高的债信评级，这些优势包括港府财政实力、供应面的经济灵活性、高质素公共机构支撑下的高标准治理，”他说。

惠誉9月15日确认香港的“AA+”评级展望为稳定。

香港＂占领中环＂运动于周日凌晨展开，大批参与示威者聚集于金钟至中环一带，警方周日傍晚开始先后多次施放催泪弹驱赶人群，但目前港九多处有大批市民聚集并占据道路，港岛多条主要道路封闭，亦有多条巴士路线需要改道。

香港股市恒生指数 周一跌逾2%，港元亦下滑。(完)

(编译 王颖/郑茵 审校 张明钧/张涛)
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