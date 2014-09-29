《全球市场》亚股受香港局势影响多数走低，美元走势抢眼

欧元兑美元 跌至1.2667美元的22个月低位，最新报1.2678美元，较周五纽约尾盘下跌0.1%。

美元兑日圆 报109.38日圆，略低于周五触及的六年高位109.54。澳元兑美元 低见0.8702美元，为近八个月以来最低，距离1月低位0.8660不远。

新西兰元兑美元 亦下跌至0.7755美元的一年低位，此前新西兰央行发布的数据显示，央行上个月卖出5.21亿新西兰元(4.061亿美元) ，加速新西兰元从历史高位下跌。

美国公债收益率(殖利率)变动不大，10年期公债收益率 报2.529%。