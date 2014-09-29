《全球市场》亚股受香港局势影响多数走低，美元走势抢眼

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
欧元兑美元 跌至1.2667美元的22个月低位，最新报1.2678美元，较周五纽约尾盘下跌0.1%。
美元兑日圆 报109.38日圆，略低于周五触及的六年高位109.54。澳元兑美元 低见0.8702美元，为近八个月以来最低，距离1月低位0.8660不远。
新西兰元兑美元 亦下跌至0.7755美元的一年低位，此前新西兰央行发布的数据显示，央行上个月卖出5.21亿新西兰元(4.061亿美元) ，加速新西兰元从历史高位下跌。
美国公债收益率(殖利率)变动不大，10年期公债收益率 报2.529%。
其他市场方面，期铜 扩大跌势，下跌至每吨6,666.0美元的三个月低位，受供应料增加以及中国需求疲弱的担忧拖累。(完) (编译 王颖/杜明霞/李爽/陈宗琦；审校 白云/戴素萍/蔡美珍)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)