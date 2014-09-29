《热点透视》没有葛罗斯的PIMCO料对公司治理进行改革

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Olaf Storbeck 编译 张明钧

路透伦敦9月26日 - 债市天王葛罗斯离开太平洋投资管理公司(PIMCO)，对于PIMCO背后大老板--德国超大型保险业者安联(Allianz) 而言不啻是个契机，可以对PIMCO的公司治理进行持久的改革。随着这家掌管2万亿(兆)美元基金公司盛气凌人的自我意识不再节节高涨，安联可以推动改变团队经营管理架构，同时提供非个人导向的奖励方案。然而安联可能已经听过太多相关的建议，不要介入这个受惠于营运自治的子公司。

PIMCO经历了相当动荡的一年。资金持续外流、获利节节败退、管理阶层角力不断、还得面临监管机构对其部分资产估值的调查。不过这些风波还是比不上PIMCO长期以来的丰功伟业。撇开近期表现不谈，安联在2000年以33亿美元收购PIMCO后，是极少数保险业者能够拥有获利源源不绝的资产管理事业。

要达成这样的表现，不过度涉入PIMCO经营是一大关键。安联监督PIMCO，但不对人事问题说三道四，也不干预其投资活动。虽然这或许也是对葛罗斯近期越来越怪异的个人行为有所包容的原因，但这也算是个明智之举。保险精算的审慎心态，和关键在于承担风险意愿的债券投资，可以说是两个不一样的世界，同时也造成了文化上的冲撞。

葛罗斯的离去可以说是对安联策略的复仇。PIMCO最终也意识到，对于公司而言这位明星创办人已经逐渐从资产转变为负债。或许在解决这个问题上，该公司多花了几个月时间，但要解决这问题，除了这位前创办人离开公司之外别无他法。

在后葛罗斯的时代，有许多理由可以预期当前的共识合伙概念能够得到更好的发挥。安联已经有了将责任分配出去的计画。当前执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)于3月离职时，安联将埃里安的职责分派给六位副投资长。