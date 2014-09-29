韩国汇市：韩元兑美元盘中触及五个半月低点，美国数据提振美元

路透首尔9月29日 - 韩元兑美元 周一跌至五个半月低位，美元因美国数据强劲而上涨。

美国经济在第二季成长速度为两年半以来最快，所有经济领域均为产出数据上修作出贡献，预示今年余下时间里形势将会继续一派大好。