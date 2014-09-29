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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 10:50 BJT

韩国汇市：韩元兑美元盘中触及五个半月低点，美国数据提振美元

路透首尔9月29日 - 韩元兑美元 周一跌至五个半月低位，美元因美国数据强劲而上涨。

美元指数 触及四年新高。

0130GMT，韩元/美元 交投于1,049.2，为4月8日以来最弱水准。韩元上周五本地收报1,044.4。

美国经济在第二季成长速度为两年半以来最快，所有经济领域均为产出数据上修作出贡献，预示今年余下时间里形势将会继续一派大好。

0130GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,049.2 1,044.4

日圆/韩元 9.5862/916 9.5526

韩国公债期货 * 107.52 107.53

韩国综合股价指数 2,031.25 2,031.64

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)

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