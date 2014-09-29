韩国汇市：韩元兑美元盘中触及五个半月低点，美国数据提振美元

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透首尔9月29日 - 韩元兑美元 周一跌至五个半月低位，美元因美国数据强劲而上涨。
美元指数 触及四年新高。
0130GMT，韩元/美元 交投于1,049.2，为4月8日以来最弱水准。韩元上周五本地收报1,044.4。
美国经济在第二季成长速度为两年半以来最快，所有经济领域均为产出数据上修作出贡献，预示今年余下时间里形势将会继续一派大好。
0130GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,049.2 1,044.4
日圆/韩元 9.5862/916 9.5526
韩国公债期货 * 107.52 107.53
韩国综合股价指数 2,031.25 2,031.64
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 李爽)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)