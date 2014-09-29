韩国股市：早盘陷入窄幅区间波动，因中美经济数据好坏不一

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透首尔9月29日 - 韩国股市周一陷入窄幅区间交投，因美国公布的数据强劲但中国数据疲弱。中国是韩国最大的出口目的地。
0130GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 下滑0.02%至2,031.25点。
中国8月份欠佳的经济数据再添一项，8月份工业利润增速同比下降0.6%，较7月份的同比增长13.5%明显回落，主因工业生 产、销售增速放缓及去年同期利润基数偏高影响等。
周一早盘，对中国需求状况敏感的类股表现最差，如造船和钢铁板块。浦项钢铁 下挫3.2%，大宇造船 大跌3.4%。
随着日圆兑美元跌至六年低位，韩国出口商也感受到日本企业竞争力增强的威力。
“如果日本央行维持现有政策路线，而韩国央行本月推出更多放松措施，韩元兑日圆的强势可能受阻，”大信证券资深市场分析师Kim Seung-hyun说。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)