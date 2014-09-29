韩国股市：早盘陷入窄幅区间波动，因中美经济数据好坏不一

路透首尔9月29日 - 韩国股市周一陷入窄幅区间交投，因美国公布的数据强劲但中国数据疲弱。中国是韩国最大的出口目的地。

0130GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 下滑0.02%至2,031.25点。

中国8月份欠佳的经济数据再添一项，8月份工业利润增速同比下降0.6%，较7月份的同比增长13.5%明显回落，主因工业生 产、销售增速放缓及去年同期利润基数偏高影响等。

周一早盘，对中国需求状况敏感的类股表现最差，如造船和钢铁板块。浦项钢铁 下挫3.2%，大宇造船 大跌3.4%。

随着日圆兑美元跌至六年低位，韩国出口商也感受到日本企业竞争力增强的威力。

“如果日本央行维持现有政策路线，而韩国央行本月推出更多放松措施，韩元兑日圆的强势可能受阻，”大信证券资深市场分析师Kim Seung-hyun说。(完)