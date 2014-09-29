瑞达期货：沪胶空头减持力度加大，临近假日资金离场意愿较强

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
以下内容节选自9月29日的《期货日报》：
9月26日，沪胶主力1501合约一改前期颓势，早盘空头持仓快速减少，带动期价反弹，且一度逼近涨停。之后，随着新空头的介入，期价回吐部分涨幅，多空双方博弈加剧，午盘呈现高位振荡态势。
交易所多空持仓数据显示，1501合约上前20席位多空双方均出现明显减仓行为，其中多头主力减持4075张，空头主力减持5494张。由于国庆假期前交易所提高保证金，以及投资者对于长假期间周边市场形势不确定，使得多空双方离场意愿均较为强烈。不过，相对来说，空头减持幅度更大，当日净空缩减至6322张。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)