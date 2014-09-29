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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 10:55 BJT

瑞达期货：沪胶空头减持力度加大，临近假日资金离场意愿较强

以下内容节选自9月29日的《期货日报》：

9月26日，沪胶主力1501合约一改前期颓势，早盘空头持仓快速减少，带动期价反弹，且一度逼近涨停。之后，随着新空头的介入，期价回吐部分涨幅，多空双方博弈加剧，午盘呈现高位振荡态势。

交易所多空持仓数据显示，1501合约上前20席位多空双方均出现明显减仓行为，其中多头主力减持4075张，空头主力减持5494张。由于国庆假期前交易所提高保证金，以及投资者对于长假期间周边市场形势不确定，使得多空双方离场意愿均较为强烈。不过，相对来说，空头减持幅度更大，当日净空缩减至6322张。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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