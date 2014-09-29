《分析》欧洲经济陷停滞，德国决心实现预算平衡拒绝出手激励

在这样的公开表态背后，梅克尔坚持其立场自有强烈的政治动机。

在保守党与社会民主党的联盟协议中，已经写入了该平衡预算案。若偏离该立场，将引发民众对反欧盟的右翼政党--德国联盟(Alliance for Germany)的支持。德国联盟在本月的州选举中收获颇丰。

不难想象目前会出现交换局面：法国和意大利承诺加大改革力度，而德国进行财政刺激，通过欧盟新金融工具增加欧洲公共投资、利用民间资金促进联合放贷，以此换取欧洲央行扩大宽松货币政策。

“如果德国能提升内需和投资，而法国和意大利改革就业市场、商业环境和养老金体系以支持经济和工业竞争力，它们将共同为整个欧元区做出巨大贡献，”目前担任欧洲议会议员的雷恩表示。

他表示，德国刺激经济还有助于压低欧元实际汇率，让欧元区南部国家的出口更有竞争力。

如果德国不加大投资力度，法国也不愿冒险进行重大改革，那只剩下欧洲央行来承担重振经济的全部重担。