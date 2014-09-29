香港数据：8月零售销售货值按年增3.4%，销售表现短期内可望好转

路透香港9月29日 - 香港政府统计处周一公布，8月零售销售货值及销售货量按年分别升3.4%和2.8%，主因是珠宝首饰、钟表及名贵礼物销售的按年跌幅在基数效应减退下收窄。

政府发言人指出，8月零售业销售录得轻微的按年反弹，除上述主因外，还因许多其他与本地消费较为密切相关的零售销售温和增长。此外，中秋节因素致部分相关消费提前，增添了八月零售业销售的增长。

在零售类别方面：珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销货价值较去年同期下跌6.1%，其次为电器及摄影器材（销货价值下跌10.5%）。 政府发言人补充，随高基数效应继续减退，零售业销售的表现在短期内可望好转。不过，鉴于访港旅客的消费模式转变以及外围环境的不明朗因素所带来的下行风险，仍须保持警觉。

销货价值年率上升的商店类别包括：超市货品的销货价值上升5.8%，百货公司货品（上升2.1%）；服装（上升5.7%）；食品、酒类饮品及烟草（上升20.0%）；药物及化妆品（上升17.2%）；汽车及汽车零件（上升12.6%）；杂项耐用消费品（上升1.8%）；燃料（上升2.5%）；书报、文具及礼品（上升7.1%）；鞋类、有关制品及其他衣物配件（上升5.7%）；家具及固定装置（上升8.5%）；中药（上升11.0%）；以及眼镜店（上升12.1%）。

截至今年8月底的3个月，与先前3个月比较，经季节性调整的零售业总销货价值上升1.8%，而经季节性调整的零售业总销货数量则上升0.7%。

下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）

销售值按年比较 销售量按年比较 *2014年 8月 +3.4 +2.8

7月 -3.1 -4.5

6月 -6.9 -7.5

5月 -3.9^ -4.5^

4月 -9.9 -9.6

3月 -1.5 -2.5

2月 -2.2 -2.1

1月 +14.4 +16.7

2013年12月 +5.7 +6.1

11月 +8.5 +9.1

10月 +6.3 +5.9

9月 +5.0 +4.9

8月 +8.1 +7.2

7月 +9.3 +8.7

6月 +14.7 +13.3

5月 +12.9 +12.2

4月 +20.7 +19.4

3月 +9.8 +10.1

注：* 初步数据

^ 经修订（完）

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