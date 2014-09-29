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货币新闻 | 2014年 9月 29日 星期一 17:04 BJT

修正-表格：英国8月抵押贷款批准件数降至64,212件

(修正并更新要点数据)

路透伦敦9月29日 - 英国央行周一公布：

* 英国8月抵押贷款批准件数为64,212件(预估为65,000件)；7月为66,100件

* 英国8月消费者信贷增加8.98亿英镑(预估为增加8.5亿英镑)，7月为增加11.08亿英镑

* 英国8月抵押贷款发放金额增加22.86亿英镑(预估为增加22.5亿英镑)；7月为增加23.40亿英镑

* 英国8月M4货供额较前月增长0.3%，较上年同期下降1.5%，为2012年11月以来最差按年表现

具体数据如下(括号中为前值)：

8月 7月 预估

抵押贷款批准件数 64,212 66,100 (66,569) 65,000

对个人贷款(单位10亿英镑)

8月 7月 预估

总净贷款 3.184 3.448 (3.423) --

房屋抵押贷款 2.286 2.340 (2.345) 2.25

消费者信贷 0.898 1.108 (1.078) 0.85

M4货币供应量数据(%):

8月 7月

M4 较上月(经季节调整) 0.3 0.2 (0.3)

M4 较上年同期 -1.5* -1.0 (-1.0)(完)

* M4货币供应量为2012年11月以来最差按年表现
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