修正-表格：英国8月抵押贷款批准件数降至64,212件

澳洲经济指标总览--4月25日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(修正并更新要点数据)
路透伦敦9月29日 - 英国央行周一公布：
* 英国8月抵押贷款批准件数为64,212件(预估为65,000件)；7月为66,100件
* 英国8月消费者信贷增加8.98亿英镑(预估为增加8.5亿英镑)，7月为增加11.08亿英镑
* 英国8月抵押贷款发放金额增加22.86亿英镑(预估为增加22.5亿英镑)；7月为增加23.40亿英镑
* 英国8月M4货供额较前月增长0.3%，较上年同期下降1.5%，为2012年11月以来最差按年表现
具体数据如下(括号中为前值)：
8月 7月 预估
抵押贷款批准件数 64,212 66,100 (66,569) 65,000
对个人贷款(单位10亿英镑)
8月 7月 预估
总净贷款 3.184 3.448 (3.423) --
房屋抵押贷款 2.286 2.340 (2.345) 2.25
消费者信贷 0.898 1.108 (1.078) 0.85
M4货币供应量数据(%):
8月 7月
M4 较上月(经季节调整) 0.3 0.2 (0.3)
M4 较上年同期 -1.5* -1.0 (-1.0)(完)
* M4货币供应量为2012年11月以来最差按年表现
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
从4月20日高位53.55美元走出的小型五浪周期已完成，现可能出现部分或全部反转。小时图平滑异同移动平均线(MACD)呈现多头背离，也暗示反弹时机来临。