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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 11:04 BJT

台湾股市：盘中下跌，归因于月底获利了结及海外市场不确定性

路透台北9月29日 - 台股周一下跌，成交稀疏，归因于月底获利了结以及海外市场存在不确定性。

0247GMT，加权股价指数 跌0.38%或34.29点，至8,955.53点，上周五收低0.24%。

电子类指数 下滑0.34%，金融保险类指数 跌0.56%。

交易员称，月末和季末的粉饰账面操作让股市承压，而且成交低迷表明，投资者可能在开始新一季前持观望立场。

他们说，香港“占中运动”并未直接影响台湾股市人气。(完)
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