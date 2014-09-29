台湾股市：盘中下跌，归因于月底获利了结及海外市场不确定性

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透台北9月29日 - 台股周一下跌，成交稀疏，归因于月底获利了结以及海外市场存在不确定性。
0247GMT，加权股价指数 跌0.38%或34.29点，至8,955.53点，上周五收低0.24%。
电子类指数 下滑0.34%，金融保险类指数 跌0.56%。
交易员称，月末和季末的粉饰账面操作让股市承压，而且成交低迷表明，投资者可能在开始新一季前持观望立场。
他们说，香港“占中运动”并未直接影响台湾股市人气。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)