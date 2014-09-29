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货币新闻 | 2014年 9月 30日 星期二 07:29 BJT

韩国数据：8月工业生产较前月下滑3.8%远逊预估，为2008年底以来最差

路透首尔9月30日 - 周二公布的数据显示，韩国8月工业生产创2008年全球金融危机以来最大月度降幅，令人们对经济快速反弹的期望破灭。

韩国统计局公布，8月工业生产经季节调整后较前月下滑3.8%，远低于路透调查预估的下降0.5%，也是2008年12月下降10.5%以来的最差表现。

7月数据自初值的增长1.1%上修至增长1.5%。

数据显示，8月工业生产较上年同期下滑2.8%，路透调查分析师的预估中值为上升2.0%；7月数据则修正为同比增长3.9%。

统计局数据还显示，8月经季节调整服务业产出较上月增长0.3%，7月修正后为下滑0.3%。(完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
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