《汇市简讯》新西兰元/日圆跌穿85.71，下看84.50甚或81.40

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* 新西兰元兑日圆急跌，因新西兰总理约翰基的谈话支持新西兰央行的立场

* 如果新西兰元兑美元跌至0.65水准，新西兰元兑日圆还会再跌

* 初步目标位是3月3日低位84.50日圆，以及2月20日的低点83.97

* 许多人如今认为甚至还会跌更多，或许下探2月4日触及的年内低位81.40

* 有利新西兰元的利差因素，已不敌新西兰央行的干预威胁。(完)

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