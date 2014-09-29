《汇市简讯》新西兰元/日圆跌穿85.71，下看84.50甚或81.40

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
0300GMT
* 新西兰元兑日圆急跌，因新西兰总理约翰基的谈话支持新西兰央行的立场
* 如果新西兰元兑美元跌至0.65水准，新西兰元兑日圆还会再跌
* 初步目标位是3月3日低位84.50日圆，以及2月20日的低点83.97
* 许多人如今认为甚至还会跌更多，或许下探2月4日触及的年内低位81.40
* 有利新西兰元的利差因素，已不敌新西兰央行的干预威胁。(完)
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)