台湾债市：RP利率大致持平，季底投信端资金分配不均

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透台北9月29日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一大致持平上日。交易商表示，因应季底基金赎回压力，投信端资金略显分配不均，但不致于影响资金调度，明日为季底最后一天，仍需留意投信端季底资金变化。
市场人士指出，目前RP市场资金情势持稳，除了投信端资金波动较大外，寿险端为顾及季底风险资本适足率(RBC)计算，资金调度偏向持平操作、成交以到期续作为主，银行端则略有少数几家要求跨季公债RP利率成交在0.55%，今日整体RP交投大致维持在既有区间。
〞季底整体资金还算OK，只是分配不均。〞一本地证券商交易员说。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，大致持平上日。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，跨月利率以0.57%为主，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。
本周公司债及金融债的发行较显零星，总额目前仅约27.3亿台币，落点为周二永丰银行25.8亿及周五东林 1.5亿。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)