台湾债市：RP利率大致持平，季底投信端资金分配不均

路透台北9月29日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一大致持平上日。交易商表示，因应季底基金赎回压力，投信端资金略显分配不均，但不致于影响资金调度，明日为季底最后一天，仍需留意投信端季底资金变化。

市场人士指出，目前RP市场资金情势持稳，除了投信端资金波动较大外，寿险端为顾及季底风险资本适足率(RBC)计算，资金调度偏向持平操作、成交以到期续作为主，银行端则略有少数几家要求跨季公债RP利率成交在0.55%，今日整体RP交投大致维持在既有区间。

〞季底整体资金还算OK，只是分配不均。〞一本地证券商交易员说。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，大致持平上日。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，跨月利率以0.57%为主，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。