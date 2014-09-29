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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 11:21 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元跌破0.87，因新西兰元持续下跌

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* 澳元兑美元跌破0.87美元，触及0.8697，因新西兰元持续下跌

* 市场仍在消化新西兰总理约翰基有关新西兰元/美元合理汇价约为0.65的说法

* 此外，新西兰央行8月抛售5.20亿新西兰元，以加速新西兰元跌势

* 澳元普遍承压，但兑新西兰元上涨1.1%

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.0%，大连铁矿石期货跌2.5%　(完)

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