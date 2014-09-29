《汇市简讯》澳元兑美元跌破0.87，因新西兰元持续下跌

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
0304GMT
* 澳元兑美元跌破0.87美元，触及0.8697，因新西兰元持续下跌
* 市场仍在消化新西兰总理约翰基有关新西兰元/美元合理汇价约为0.65的说法
* 此外，新西兰央行8月抛售5.20亿新西兰元，以加速新西兰元跌势
* 澳元普遍承压，但兑新西兰元上涨1.1%
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.0%，大连铁矿石期货跌2.5% (完)
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)