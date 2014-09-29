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货币新闻 | 2014年 9月 30日 星期二 07:45 BJT

日本数据：8月失业率降至3.5%，求才求职比守在22年高位

路透东京9月30日 - 日本8月失业率降至3.5%，就业机会则保持在22年高位，表明就业市场近期呈现改善。

日本总务省周二公布的数据显示，8月经季节调整后的失业率自7月的3.8%降至3.5%。分析师预期中值为持平于3.8%。

数据还显示，8月求才求职比为1.10，持平于上月所创1992年6月以来最高水准。市场预估亦为持平上月。

8月新增就业岗位较前月下滑0.7%，较上年同期下降0.6%。

浏览完整图表请参看总务省网站：

here(完)

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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