中国债市动态：IRS大跌逾10bp，回购利率破位和香港“占中”提升风险偏好

路透上海9月29日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率及利率互换(IRS)均下滑，其中IRS跌幅更为明显，逾10个基点(bp)。季末前资金面仍十分宽裕，今日回购利率开盘破位下行，此外香港“占中”事件进一步提升风险偏好。

交易员并指出，机构原本普遍预期国庆节前市场不会再有大幅波动，但突发性消息的出现打破了已基本平衡的预期，不确定因素的增多可能令政策宽松预期再度升温，现券和IRS仍有在震荡中走低的可能

“(IRS)早盘那波下的很快，repo(回购基准)5y最低到了3.44%，后面有点反弹，现在大概在3.49-3.50%水平，昨天收在3.62%附近，”广发银行交易员吴思捷称。

他并表示，今日市场受双重因素推动，首先是香港因素，随后七天回购开盘利率再下台阶进一步助推，相对而言IRS降幅更猛，而现券跌幅稍逊，多在5个bp以内。

香港民间发起的＂占领中环＂运动于周日提早爆发，香港股市周一明显下挫，蓝筹地产股领跌，恒生地产股指数 下挫近4%，刚过去的周末二手物业成交大幅减少。

北京一银行交易员谈到，七天回购利率有效跌破3%，引领资金价格进一步走低，这也为现券收益率及IRS拓展向下空间，而且目前暂时看不到有明显的利空因素，债市的强势格局料仍将延续。

银行间资金市场周一主要回购利率 全线下跌，其中七天期最新加权利率打破3%整数关口至2.86%附近，为逾五个月以来低点。

剩余期限约9.32年的国开行固息债140205券最新报价 在4.63%/4.62%，上日尾盘为4.72%/4.65%。

因国庆假期，银行间债市10/1-10/7休市。