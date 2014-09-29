日本数据：8月家庭支出较上年同期下降4.7%，消费者支出仍疲弱

标题新闻：通用汽车委内瑞拉厂以简讯解雇2,700人，此前该厂遭法院下令没收资产后已中止业务
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路透东京9月30日 - 周二公布的政府数据显示，日本8月家庭支出较上年同期下降，表明今年年稍早消费税上调后，消费者支出仍疲弱。
8月所有家庭支出较上年同期减少4.7%，降幅超出市场预估中值下滑3.8%，7月同比降幅为5.9%。
总务省还表示，8月经季节调整的所有家庭支出较前月下滑0.3%，平均家庭支出为282,124日圆(约合2,579美元)。预估中值为较前月增加1.2%。
政府4月1日将消费税由5%上调至8%，以应付日益增加医疗和福利支出。
欲浏览完整表格，请点击总务省官网：
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(编译 孙茉莉; 审校 张明钧)
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路透悉尼4月25日 - 美国大豆周二下跌，自上日所及三周高点回落，此前美国农业部公布的种植进度超出市场预期。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的3月大豆期约下跌0.2%至每蒲式耳9.69-1/2美元，周一上涨1.1%，并且盘中触及3月29日以来最高位9.72-1/2美元。 主力玉米期约持平于每蒲式耳3.65-1/2美元，上日涨0.5%。 主力小麦合约变动不大，报每蒲式耳4.19-1/2美元，周一收低0.4%。 美国农业部(USDA)称，大豆种植率为6%，远超市场预期。 该报告称，截至周日，玉米种植率为17%。也超过市场预期。 小麦优良率为54%，略落后预期。 农业部报告，上周出口检验美国玉米145万吨，略高于行业预估。今年迄今检验数量较上年同期高出62%。 大豆和小麦出口检验分别为634,877吨和612,536吨，亦高于行业预期。 以下爲0024 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨
路透新加坡4月25日 - 合约 目标位($代表 支撑位/阻力位($代表美元) 美元) 布兰特原油 $52.56 支撑 $51.59/$50.93 棕榈油 - 阻力 2,542/2,574 马币(林吉特 ) 支撑 2,507/2,477 马币 西德克萨斯中质油(W $50.04 支撑 $48.88/$48.60 TI) 现货金 - 支撑 $1,265/$1,248 阻力 $1,282/$1,303 LME期铜 $5,592