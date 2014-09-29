版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 30日 星期二 07:46 BJT

日本数据：8月家庭支出较上年同期下降4.7%，消费者支出仍疲弱

路透东京9月30日 - 周二公布的政府数据显示，日本8月家庭支出较上年同期下降，表明今年年稍早消费税上调后，消费者支出仍疲弱。

8月所有家庭支出较上年同期减少4.7%，降幅超出市场预估中值下滑3.8%，7月同比降幅为5.9%。

总务省还表示，8月经季节调整的所有家庭支出较前月下滑0.3%，平均家庭支出为282,124日圆(约合2,579美元)。预估中值为较前月增加1.2%。

政府4月1日将消费税由5%上调至8%，以应付日益增加医疗和福利支出。

欲浏览完整表格，请点击总务省官网：

here(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐