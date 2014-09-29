澳新汇市：新西兰元创一年新低，拖累澳元跌至八个月低点

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
“抛售的原因之一是确认他们已经在卖新西兰元。这表示可能再次发生，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深汇率策略师Imre Speizer表示，他还说，新西兰央行可能对于卖新西兰元产生的影响非常满意。
在新西兰总理约翰基发表评论称，0.65美元对新西兰元来说是相当公平的价格后，新西兰元已经开始贬值。
新西兰元对所有主要货币皆下跌，澳元兑新西兰元 甚至上涨0.8%至1.1236新西兰元的将近三周高位，新西兰元兑日圆与欧元皆下跌逾1%。
新西兰元指数 下跌1.1%至一年低位。
澳元兑美元 日内下跌0.0075美元，至0.8695美元，为八个月来最弱，接近今年低位0.8660。最新报0.8700，澳元本月已下跌6.6%。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)