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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 11:42 BJT

澳新汇市：新西兰元创一年新低，拖累澳元跌至八个月低点

“抛售的原因之一是确认他们已经在卖新西兰元。这表示可能再次发生，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深汇率策略师Imre Speizer表示，他还说，新西兰央行可能对于卖新西兰元产生的影响非常满意。

在新西兰总理约翰基发表评论称，0.65美元对新西兰元来说是相当公平的价格后，新西兰元已经开始贬值。

新西兰元对所有主要货币皆下跌，澳元兑新西兰元 甚至上涨0.8%至1.1236新西兰元的将近三周高位，新西兰元兑日圆与欧元皆下跌逾1%。

新西兰元指数 下跌1.1%至一年低位。

澳元兑美元 日内下跌0.0075美元，至0.8695美元，为八个月来最弱，接近今年低位0.8660。最新报0.8700，澳元本月已下跌6.6%。(完)
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