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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 11:32 BJT

新闻稿：港元整体汇价稳定，36个银行网点暂时关闭--香港金管局

路透香港9月29日 - 香港金融管理局周一新闻稿内容如下：

截至今日早上10时30分银行向金管局的汇报，与8时30分的公布比较，有6个营业网点 已经重开，另增加13个营业网点受影响要暂时关闭，因此现时共有20间银行的36个营业网点需暂时关闭。关于受影响银行的详情，请市民留意相关银行的公布，金管局亦会在其网页公布受影响银行营业网点的最新名单。

今天港元开市略为回软，但整体汇价稳定，外汇市场运作正常，同业市场资金充裕，拆息水平和上周相若。

截至早上10时30分，港元、人民币、美元和欧元四个即时支付结算系统总共录得1,450 亿港元等值交易额，属正常水平。（完） (整理 赵红梅; 审校 毕晓雯)
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