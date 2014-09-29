新闻稿：港元整体汇价稳定，36个银行网点暂时关闭--香港金管局

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
路透香港9月29日 - 香港金融管理局周一新闻稿内容如下：
截至今日早上10时30分银行向金管局的汇报，与8时30分的公布比较，有6个营业网点 已经重开，另增加13个营业网点受影响要暂时关闭，因此现时共有20间银行的36个营业网点需暂时关闭。关于受影响银行的详情，请市民留意相关银行的公布，金管局亦会在其网页公布受影响银行营业网点的最新名单。
今天港元开市略为回软，但整体汇价稳定，外汇市场运作正常，同业市场资金充裕，拆息水平和上周相若。
截至早上10时30分，港元、人民币、美元和欧元四个即时支付结算系统总共录得1,450 亿港元等值交易额，属正常水平。（完） (整理 赵红梅; 审校 毕晓雯)
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。