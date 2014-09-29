新闻稿：港元整体汇价稳定，36个银行网点暂时关闭--香港金管局

截至今日早上10时30分银行向金管局的汇报，与8时30分的公布比较，有6个营业网点 已经重开，另增加13个营业网点受影响要暂时关闭，因此现时共有20间银行的36个营业网点需暂时关闭。关于受影响银行的详情，请市民留意相关银行的公布，金管局亦会在其网页公布受影响银行营业网点的最新名单。