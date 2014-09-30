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货币新闻 | 2014年 9月 30日 星期二 08:01 BJT

日本数据：8月零售销售较上年同期增长1.2%，高于预期

路透东京9月30日 - 日本政府周二公布的数据显示，日本8月零售销售较上年同期成长1.2%，显示消费者支出正在逐步回升。

数据高于路透调查中分析师预估的按年增加0.3%。日本经济产业省公布的数据显示，7月零售销售修正后较上年同期增长0.6%。

日本政府于4月1日将消费税从5%调升为8%，以应对医疗和福利支出。

参看完整表格细节，可点选经济产业省网站：

here(完)

(编译 朱晓军；审校 于春红)
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