日本债市：多数公债小幅走高，日本央行购买公债带来支撑

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.070% +1.0 0.060%
五年期公债 0.000% +0.0 0.165%
10年期公债 0.510% -0.5 0.515%
20年期公债 1.345% +0.0 1.345%
30年期公债 0.000% +0.0 1.620%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.88 +0.00 145.88
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖/陈宗琦；审校 蔡美珍/高琦/龚芳)
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。