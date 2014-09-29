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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 11:57 BJT

日本债市：多数公债小幅走高，日本央行购买公债带来支撑

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.070% +1.0 0.060%

五年期公债 0.000% +0.0 0.165%

10年期公债 0.510% -0.5 0.515%

20年期公债 1.345% +0.0 1.345%

30年期公债 0.000% +0.0 1.620%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.88 +0.00 145.88

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖/陈宗琦；审校 蔡美珍/高琦/龚芳)
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