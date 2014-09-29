中国新债：财政部10月10日起发至多300亿元储蓄国债，期限三年和五年

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透上海9月29日 - 中国财政部周一公告称，将自10月10日起发行总额不超过300亿元人民币的电子式储蓄国债，期限包括三年和五年期，发行期为10月10日-10月19日。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期国债为今年第九和第10期储蓄国债，其中第九期期限为三年，票面年利率5.00%，最大发行额180亿元；第10期期限五年，票面年利率5.41%，最大发行额120亿元。
公告并称，从2014年10月10日开始计算，持有两期国债不满六个月提前兑取不计付利息，满六个月不满24个月按票面利率计息并扣除180天利息，满24个月不满36个月按票面利率计息并扣除90天利息；持有第10期满36个月不满60个月按票面利率计息并扣除60天利息。
两期国债10月10日起息，按年付息，每年10月10日支付利息；第九期和第10期分别于2017年10月10日和2019年10月10日偿还本金并支付最后一次利息。
储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的，以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券。(完)
参看详情，可点选中国债券债信息网(here) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)