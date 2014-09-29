中国新债：国开行下周四将招标增发至多120亿三期债，期限三、五和10年

路透上海9月29日 - 中国国家开发银行 周一公告称，将于下周四(10月9日)招标增发三期固息金融债，总额不超过120亿元人民币，期限包括三年、五年和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述三期债依次是该行今年第20期债 、第24期债 ，以及第22期债 的增发债。

具体发行条款如下：

第20、24和22期增发债

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发行上限 均为40亿元

期限/计息方式 3/5/10年固息

招标时间 10月9日下午14:00-15:00

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 10月13日

起息日 3年：8月7日

5年：9月18日

10年：8月21日

分销期 10/10-10/13

上市日 10月17日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)