中国新债：国开行下周四将招标增发至多120亿三期债，期限三、五和10年

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
路透上海9月29日 - 中国国家开发银行 周一公告称，将于下周四(10月9日)招标增发三期固息金融债，总额不超过120亿元人民币，期限包括三年、五年和10年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述三期债依次是该行今年第20期债 、第24期债 ，以及第22期债 的增发债。
具体发行条款如下：
第20、24和22期增发债
------------------------------------------------
发行上限 均为40亿元
期限/计息方式 3/5/10年固息
招标时间 10月9日下午14:00-15:00
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 10月13日
起息日 3年：8月7日
5年：9月18日
10年：8月21日
分销期 10/10-10/13
上市日 10月17日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
------------------------------------------------
债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。