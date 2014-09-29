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货币新闻 | 2014年 9月 29日 星期一 12:15 BJT

日本央行：总裁黑田东彦称货币政策对金融稳定有影响

路透东京9月29日 - 日本央行总裁黑田东彦周一称：

* 我们应更加关注强化全球金融体系的必要性

* 执行各种提案以维持金融体系稳定亦至为重要

* 若金融体系功能不彰，货币政策效果会减弱

* 从历史来看，金融及经济活动大规模失衡会通过反馈回路浮现，回路中产出缺口和金融循环会交乘影响

* 日本金融中介的发展显示多头预期没有过度或过热

* 日本经济料将维持温和复苏趋势，调高消费税后需求下滑的影响料逐渐消退

* 若研判对达成物价目标有必要，将毫不犹豫调整政策。(完)
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