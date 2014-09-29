日本央行：总裁黑田东彦称货币政策对金融稳定有影响

《技术解析》美国原油或升至50.04美元
路透新加坡4月25日 - 费波纳奇回档分析暗示，美国原油期货可能升破每桶49.59美元的阻力位，进而升向下道阻力位50.04美元。
路透东京9月29日 - 日本央行总裁黑田东彦周一称：
* 我们应更加关注强化全球金融体系的必要性
* 执行各种提案以维持金融体系稳定亦至为重要
* 若金融体系功能不彰，货币政策效果会减弱
* 从历史来看，金融及经济活动大规模失衡会通过反馈回路浮现，回路中产出缺口和金融循环会交乘影响
* 日本金融中介的发展显示多头预期没有过度或过热
* 日本经济料将维持温和复苏趋势，调高消费税后需求下滑的影响料逐渐消退
* 若研判对达成物价目标有必要，将毫不犹豫调整政策。(完)
路透新加坡4月25日 - 费波纳奇回档分析暗示，美国原油期货可能升破每桶49.59美元的阻力位，进而升向下道阻力位50.04美元。
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)