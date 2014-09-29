中国新债：农发行下周四将发行至多150亿元三期债，期限三、五和七年

路透上海9月29日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于下周四(10月9日)在银行间债市招标发行三期固息债，总额不超过150亿元人民币，其中三年和五年期为新发债，七年为增发债。

刊登在中国债券信息网的公告称，该两期新发债为农发行今年第45期和46期债，七年品种为今年第42期 增发债。

具体发行条款如下：

45期 46期 42期第一次增发

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 五年固息 三年固息 七年固息

招标时间 3/5年：10月9日10:00-11:00

7年：10月9日10::00-11:30

招标方式 均采用单一利率或价格中标（荷兰式）

缴款日 10月13日 10月13日 10月14日

起息日 10月13日 10月13日 7月22日

发行期 10/10-10/13 10/10-10/13 10/10-10/14

上市日 10月17日 10月17日 10/20

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.10% 0.05% 0.15%

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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 张喜良)