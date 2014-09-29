中国新债：农发行下周四将发行至多150亿元三期债，期限三、五和七年

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透上海9月29日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于下周四(10月9日)在银行间债市招标发行三期固息债，总额不超过150亿元人民币，其中三年和五年期为新发债，七年为增发债。
刊登在中国债券信息网的公告称，该两期新发债为农发行今年第45期和46期债，七年品种为今年第42期 增发债。
具体发行条款如下：
45期 46期 42期第一次增发
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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 五年固息 三年固息 七年固息
招标时间 3/5年：10月9日10:00-11:00
7年：10月9日10::00-11:30
招标方式 均采用单一利率或价格中标（荷兰式）
缴款日 10月13日 10月13日 10月14日
起息日 10月13日 10月13日 7月22日
发行期 10/10-10/13 10/10-10/13 10/10-10/14
上市日 10月17日 10月17日 10/20
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.10% 0.05% 0.15%
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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 张喜良)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)