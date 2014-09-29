中国黄金：交行透过上海金交所国际板进口黄金，为国际板启动后首笔

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
路透上海9月29日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行 近日通过上海黄金交易所国际板成功完成首笔黄金实物进口业务，进口黄金为纯度99.99%的公斤条。这是国际板9月18日启动以来，商业银行首次通过自贸区黄金保税仓库完成的黄金进口业务。
交行新闻稿称，该行充分利用兼具黄金进口和交易所A类国际会员资质的优势,实现了国际板库存黄金向主板库存黄金的转换, 为商业银行黄金进口新模式做出有益的探索，大幅提高了黄金进口业务的快捷便利程度。
交通银行位于上海自贸区的黄金保税仓库是交易所国际板首家、也是目前唯一一家指定交割金库，仓储能力达千吨级，将为境内外黄金投资者提供便捷优质的仓储、转口服务。
上海黄金交易所国际板是中国首个向国际投资者开放的金融产品，首批挂牌产品包括iAu100g、iAu99.99、iAu99.5三个品种。9月18日启动之时，瑞士MKS金融公司、汇丰银行、中国银行 、工商银行 和交通银行 成为达成首笔交易的会员单位。
上海金交所国际板首批国际会员有40家，包括国际知名的银行、大型精炼企业等。对于国际板挂牌的三个合约，国际会员及客户允许交易和交割，同时亦允许出入库。
中国已连续多年成为全球最大的黄金消费国，每年需要进口大量黄金。但中国对黄金的进口仍实行严格管制，由央行对黄金及金制品的进出口数量进行限制性审批，目前有十余家商业获得黄金进出口权。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。