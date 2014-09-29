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市场报道 | 2014年 9月 29日 星期一 12:27 BJT

《汇市简讯》美元指数强劲升势出现突破讯号，后市看涨

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* 上周浮现突破讯号，进一步助涨美元指数强劲升势

* 周线明显收在2005年以来高点连结而成的趋势线上方

* 该趋势线与2013年高位相一致，此强劲水准轻易遭到攻克

* 一直到2010年高位88.7之前没有阻力位，上行空间很大

* 若回探该突破水准，让多头有在低风险下出手的机会

* 技术图型：link.reuters.com/jum92w(完)

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