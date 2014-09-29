《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月29日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国核工业 50 20 9 9/30簿记建档 农业银行 AAA 10/9 10/10 建设集团 渤海银行 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国轻工集团 9 5 12 10/9簿记建档 建设银行 AA+ 10/10 10/11 ======================================================================================= *华西证券 19 6 3 10/9招标 中国银行 AA+ 10/10 10/11

(最高发行余额) 招商银行等 ======================================================================================= *山东鲁泰煤业 6 3 12 10/11簿记建档 平安银行 AA- 10/13 10/14 ======================================================================================= 北京市顺义区 30 1 12 10/8簿记建档 北京银行 AA+ 10/9 10/10 国资经营管理中心 ======================================================================================= 浙江龙盛 24 8 12 10/8簿记建档 招商银行 AA+ 10/10 10/11

======================================================================================= 青海省国资 30 30 12 10/8-10/9簿记 国开行 AAA 10/10 10/11 投资管理公司 中信银行 ======================================================================================= 中纺集团 20 10 12 10/8-10/9簿记 北京银行 AA+ 10/10 10/11

民生银行 ======================================================================================= 大北农 16 6 12 10/9簿记建档 民生银行 AA 10/10 10/11

北京银行 ======================================================================================= 广汇汽车 23 23 12 10/10簿记建档 招商银行 AA 10/13 10/14 服务股份公司 中信建投证券 ======================================================================================= 山东高速集团 10 10 12 推迟发行 民生银行 AAA -- -- =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 雅安发展投资 10 10 5 10/8簿记建档 浙商银行 AA 10/10 10/11 ======================================================================================= 青海省国资 100 40 15 10/8簿记建档 建设银行 AAA 10/10 10/11 投资管理公司 ======================================================================================= 镇江市水利 11 6 5 10/9簿记建档 民生银行 AA 10/10 10/11 投资公司 ======================================================================================= 重庆市城 26 26 5 10/9簿记建档 兴业银行 AAA 10/10 10/11 建投（集团） 建设银行 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日