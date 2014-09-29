《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月29日

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国核工业 50 20 9 9/30簿记建档 农业银行 AAA 10/9 10/10 建设集团 渤海银行 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国轻工集团 9 5 12 10/9簿记建档 建设银行 AA+ 10/10 10/11 ======================================================================================= *华西证券 19 6 3 10/9招标 中国银行 AA+ 10/10 10/11
(最高发行余额) 招商银行等 ======================================================================================= *山东鲁泰煤业 6 3 12 10/11簿记建档 平安银行 AA- 10/13 10/14 ======================================================================================= 北京市顺义区 30 1 12 10/8簿记建档 北京银行 AA+ 10/9 10/10 国资经营管理中心 ======================================================================================= 浙江龙盛 24 8 12 10/8簿记建档 招商银行 AA+ 10/10 10/11
======================================================================================= 青海省国资 30 30 12 10/8-10/9簿记 国开行 AAA 10/10 10/11 投资管理公司 中信银行 ======================================================================================= 中纺集团 20 10 12 10/8-10/9簿记 北京银行 AA+ 10/10 10/11
民生银行 ======================================================================================= 大北农 16 6 12 10/9簿记建档 民生银行 AA 10/10 10/11
北京银行 ======================================================================================= 广汇汽车 23 23 12 10/10簿记建档 招商银行 AA 10/13 10/14 服务股份公司 中信建投证券 ======================================================================================= 山东高速集团 10 10 12 推迟发行 民生银行 AAA -- -- =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 雅安发展投资 10 10 5 10/8簿记建档 浙商银行 AA 10/10 10/11 ======================================================================================= 青海省国资 100 40 15 10/8簿记建档 建设银行 AAA 10/10 10/11 投资管理公司 ======================================================================================= 镇江市水利 11 6 5 10/9簿记建档 民生银行 AA 10/10 10/11 投资公司 ======================================================================================= 重庆市城 26 26 5 10/9簿记建档 兴业银行 AAA 10/10 10/11 建投（集团） 建设银行 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 吴芳；审校 李宏薇)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透4月24日 - 全球最大金矿商Barrick Gold周一公布季度获利逊于预期，同时对旗下阿根廷金矿下调产量预估并上调成本。该金矿近期发生含氰化物溶液泄漏事故，为18个月里第三次。
路透上海4月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS 指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.25%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.71% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8833 -160 欧元 7.4763 -139 日圆 6.2746 -313 港元