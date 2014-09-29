日本央行：总裁黑田东彦称宽松政策对金融稳定有影响

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
对于超宽松货币政策是否正在播下泡沫化的种子，发达国家央行中有激烈争论。公债收益率(殖利率)越来越低，促使银行业者投身风险过高的活动。
黑田东彦鲜少深入谈论金融稳定风险，他喜欢强调维持日本央行大规模刺激以达成其通胀目标的重要性。
黑田东彦重申，日本金融体系维持一贯的稳定性，金融机构没有从事过热或进行过度风险活动的迹象。
日本央行在2013年4月推出大规模货币刺激政策，誓言在约略两年的时间内，将基础货币增加一倍，达成2%通胀目标。央行从那以后就维持立场不变，相信经济处于正确轨道。
不过民间分析师认为很难达成通胀目标，部分甚至预期，在一连串疲弱数据出炉后，未来几个月可能进一步货币宽松。(完) (编译 王颖/陈宗琦；审校 龚芳/张涛)
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。