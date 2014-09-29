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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 13:03 BJT

日本央行：总裁黑田东彦称宽松政策对金融稳定有影响

对于超宽松货币政策是否正在播下泡沫化的种子，发达国家央行中有激烈争论。公债收益率(殖利率)越来越低，促使银行业者投身风险过高的活动。

黑田东彦鲜少深入谈论金融稳定风险，他喜欢强调维持日本央行大规模刺激以达成其通胀目标的重要性。

黑田东彦重申，日本金融体系维持一贯的稳定性，金融机构没有从事过热或进行过度风险活动的迹象。

日本央行在2013年4月推出大规模货币刺激政策，誓言在约略两年的时间内，将基础货币增加一倍，达成2%通胀目标。央行从那以后就维持立场不变，相信经济处于正确轨道。

不过民间分析师认为很难达成通胀目标，部分甚至预期，在一连串疲弱数据出炉后，未来几个月可能进一步货币宽松。(完) (编译 王颖/陈宗琦；审校 龚芳/张涛)
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