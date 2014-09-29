《全球汇市》美元兑欧元持于高位，港元受香港示威活动影响挫跌

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2671 1.2683 -0.09 -7.81 1.3745
美元/日圆 109.61 109.27 +0.31 +4.09 105.30
欧元/日圆 138.89 138.59 +0.22 -4.04 144.73
美元/瑞郎 0.9527 0.9514 +0.14 +6.71 0.8928
英镑/美元 1.6222 1.6245 -0.14 -2.02 1.6556
美元/加元 1.1176 1.1150 +0.23 +5.24 1.0620
澳元/美元 0.8693 0.8763 -0.80 -2.47 0.8913
新西兰元/美元 0.7746 0.7861 -1.46 -5.61 0.8206
澳元/日圆 95.280 95.750 -0.49 +1.52 93.850
新西兰元/日圆 84.900 85.900 -1.16 -1.75 86.410
英镑/日圆 177.81 177.51 +0.17 +2.00 174.33
澳元/新西兰元 1.1215 1.1133 +0.74 +3.38 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云/朱晓军/杜明霞/王颖/陈宗琦；审校 张涛)
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。