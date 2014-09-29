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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 13:14 BJT

《全球汇市》美元兑欧元持于高位，港元受香港示威活动影响挫跌

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2671 1.2683 -0.09 -7.81 1.3745

美元/日圆 109.61 109.27 +0.31 +4.09 105.30

欧元/日圆 138.89 138.59 +0.22 -4.04 144.73

美元/瑞郎 0.9527 0.9514 +0.14 +6.71 0.8928

英镑/美元 1.6222 1.6245 -0.14 -2.02 1.6556

美元/加元 1.1176 1.1150 +0.23 +5.24 1.0620

澳元/美元 0.8693 0.8763 -0.80 -2.47 0.8913

新西兰元/美元 0.7746 0.7861 -1.46 -5.61 0.8206

澳元/日圆 95.280 95.750 -0.49 +1.52 93.850

新西兰元/日圆 84.900 85.900 -1.16 -1.75 86.410

英镑/日圆 177.81 177.51 +0.17 +2.00 174.33

澳元/新西兰元 1.1215 1.1133 +0.74 +3.38 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云/朱晓军/杜明霞/王颖/陈宗琦；审校 张涛)
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