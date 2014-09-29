国际油市：布兰特原油跌破97美元，因中国数据疲弱且美元走强

《技术解析》美国原油或升至50.04美元
路透新加坡4月25日 - 费波纳奇回档分析暗示，美国原油期货可能升破每桶49.59美元的阻力位，进而升向下道阻力位50.04美元。
“中国周末数据对需求利空，而西德克萨斯中质油(WTI)周五跳涨引发了今天的获利了结盘，”Newedge Japan的大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示。
中国国家统计局周六公布，8月份全国规模以上工业企业实现利润总 额4,825.6亿元人民币，同比下降0.6%。 中国经济已经面临着出口不稳、房地产业下滑、投资增长降温等问题。
美元指数周一创下四年高点，打压油价。
伊朗已呼吁石油输出国组织(OPEC)成员国“联合行动”阻止油价进一步下跌，但这也显示出该国与OPEC其他成员国的分歧，比如沙特就对油价下跌轻描淡写。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/朱晓军；审校 孙茉莉/于春红)
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路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)