国际油市：布兰特原油跌破97美元，因中国数据疲弱且美元走强

“中国周末数据对需求利空，而西德克萨斯中质油(WTI)周五跳涨引发了今天的获利了结盘，”Newedge Japan的大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示。

中国国家统计局周六公布，8月份全国规模以上工业企业实现利润总 额4,825.6亿元人民币，同比下降0.6%。 中国经济已经面临着出口不稳、房地产业下滑、投资增长降温等问题。

美元指数周一创下四年高点，打压油价。

伊朗已呼吁石油输出国组织(OPEC)成员国“联合行动”阻止油价进一步下跌，但这也显示出该国与OPEC其他成员国的分歧，比如沙特就对油价下跌轻描淡写。 (完)

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