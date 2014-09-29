香港股市：恒指早盘大跌1.9%，受示威冲突影响

路透香港9月29日 - 香港股市周一早盘下滑，此前当地支持民主的示威者与警方发生冲突，成为香港回归近20年以来发生的最严重的一次骚乱。

截止中午，恒生指数 下挫1.9%至23,218.64点。此前该指数从三个月低点小幅回升，触及这一低点的跌幅曾达近600点。

恒生国企指数 下跌1.8%。

香港部分银行关停了某些地区的分行和自动取款机(ATM)，金管局也表示准备好了“在必要时”向金融系统注入流动性。

香港频现示威活动，令内地游客在黄金周假期即将到来之际对港望而却步，当地零售商受冲击的程度最为严重。

莎莎国际 下跌3.5%，周大福 和英皇钟表珠宝 分别大跌3.1%和7.9%。

香港地产股指数 走低3.3%。九龙仓 最低下跌了6.2%，新世界发展 和长江实业 分别下挫4.6%和3.3%。