香港股市：恒指早盘大跌1.9%，受示威冲突影响

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
路透香港9月29日 - 香港股市周一早盘下滑，此前当地支持民主的示威者与警方发生冲突，成为香港回归近20年以来发生的最严重的一次骚乱。
截止中午，恒生指数 下挫1.9%至23,218.64点。此前该指数从三个月低点小幅回升，触及这一低点的跌幅曾达近600点。
恒生国企指数 下跌1.8%。
香港部分银行关停了某些地区的分行和自动取款机(ATM)，金管局也表示准备好了“在必要时”向金融系统注入流动性。
香港频现示威活动，令内地游客在黄金周假期即将到来之际对港望而却步，当地零售商受冲击的程度最为严重。
莎莎国际 下跌3.5%，周大福 和英皇钟表珠宝 分别大跌3.1%和7.9%。
香港地产股指数 走低3.3%。九龙仓 最低下跌了6.2%，新世界发展 和长江实业 分别下挫4.6%和3.3%。
金融股也未能幸免。汇丰控股 、友邦保险 和港交所 分别下跌1.2%、2.2%和2.7%。(完)
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。