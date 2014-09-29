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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 13:44 BJT

《香港重要政经日程》--9月29日-10月9日

================== 今日重要政经消息=================

9月29日（周一）

-- 公布8月份零售销售数字。

--15:30 黄河实业 股东周年大会。

-- 恒和集团 公布全年业绩。

-- 国藏集团 公布全年业绩。

-- 亨泰消费品 公布全年业绩。

-- 华瀚生物制药 公布全年业绩。

-- 圣马丁国际 公布全年业绩。

-- 蒙古矿业 公布全年业绩。

-- 敦沛金融 公布全年业绩。

-- 时计宝 公布全年业绩。

-- 寰宇国际 公布全年业绩。

================== 近期重要政经消息=================

9月30日（周二）

-- 香港金管局公布8月份M-3货币供应。

-- 香港金管局公布8月份外汇基金总资产。

--10:00 沿海绿色家园 股东特别大会。

--10:00 佳讯控股 股东周年大会。

--11:00 英发国际 股东周年大会。

--11:00 泰山石化 股东周年大会。

--12:00 新华通讯 股东周年大会。

*10月1日（周三）

-- 国庆假期休市。

*10月2日（周四）

-- 重阳节假期休市。

*10月6日（周一）

-- 恒生银行 宣布第三次中期股息。

-- 汇丰控股 宣布第三次中期股息。

*10月8日（周三）

-- 华人置业 宣布派发特别股息。

10月9日（周四）

*-- 迅销 公布全年业绩。

--10:00 金卫医疗 在中国举行股东特别大会。

--14:00 上海电气 在中国举行股东特别大会。

注：1.“ ”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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