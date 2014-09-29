《香港重要政经日程》--9月29日-10月9日

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
================== 今日重要政经消息=================
9月29日（周一）
-- 公布8月份零售销售数字。
--15:30 黄河实业 股东周年大会。
-- 恒和集团 公布全年业绩。
-- 国藏集团 公布全年业绩。
-- 亨泰消费品 公布全年业绩。
-- 华瀚生物制药 公布全年业绩。
-- 圣马丁国际 公布全年业绩。
-- 蒙古矿业 公布全年业绩。
-- 敦沛金融 公布全年业绩。
-- 时计宝 公布全年业绩。
-- 寰宇国际 公布全年业绩。
================== 近期重要政经消息=================
9月30日（周二）
-- 香港金管局公布8月份M-3货币供应。
-- 香港金管局公布8月份外汇基金总资产。
--10:00 沿海绿色家园 股东特别大会。
--10:00 佳讯控股 股东周年大会。
--11:00 英发国际 股东周年大会。
--11:00 泰山石化 股东周年大会。
--12:00 新华通讯 股东周年大会。
*10月1日（周三）
-- 国庆假期休市。
*10月2日（周四）
-- 重阳节假期休市。
*10月6日（周一）
-- 恒生银行 宣布第三次中期股息。
-- 汇丰控股 宣布第三次中期股息。
*10月8日（周三）
-- 华人置业 宣布派发特别股息。
10月9日（周四）
*-- 迅销 公布全年业绩。
--10:00 金卫医疗 在中国举行股东特别大会。
--14:00 上海电气 在中国举行股东特别大会。
注：1.“ ”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。