版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 30日 星期二 09:19 BJT

中国公开市场：今日进行200亿元14天期正回购，本周净回笼50亿元

路透北京9月30日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币正回购操作，期限14天。路透计算显示，本周公开市场连续第二周实现净回笼，规模50亿元。

中国央行在先后施以SLF(常备借贷便利)和大幅下调正回购利率两剂政策猛药后，上周公开市场动作趋于平缓。尽管转为小幅净回笼，但因季末资金面持续宽松影响有限，正回购利率则止跌走稳。在政策加码后，短期将进入缓冲期以观察效果。

据路透计算，本周公开市场将有150亿元人民币到期资金投放，全部为正回购。

因国庆假期，银行间债市将于10/1-10/7休市。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐