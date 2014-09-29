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市场报道 | 2014年 9月 29日 星期一 14:04 BJT

《汇市简讯》新西兰元空头全面出动

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* 新西兰元/美元跌1.36%，美元/日圆升0.40%，澳元/新西兰元走高0.67%

* 美元/离岸人民币涨0.28%，美元/人民币上扬0.27%，美元/韩元攀升0.91%，10年期美债收益率为2.5385%

* 恒生指数下挫2.06%，沪综指上扬0.34%，日经指数走高0.53%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑1.37%

* 香港发生大规模示威活动，示威者与警方冲突

* 新西兰央行8月干预汇市，净卖出5.21亿新西兰元 (完)

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