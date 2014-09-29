《交易视点》中国债市利率债四季度料呈区间震荡--中信证券

路透上海9月29日 - 中国中信证券 发布的四季度利率产品投资策略报告预计，四季度中长期利率产品将呈现区间震荡的特征，10年期国债和10年期金融债的波动区间分别在3.9-4.2%和4.6-4.9%的水平。

报告认为，考虑到经济仍处于偏弱恢复过程中，通胀维持相对较低水平，中长期收益率脱离基本面持续进一步大幅上扬的概率有限，收益率处于高位筑顶的过程中；资金面对中长期利率的影响也逐步减弱。但由于全国大型商业银行需求难以调动，中长端利率也将呈现难下的局面。

对交易型机构而言，当前中长期利率产品收益率处于预测区间的中部位臵，建议关注收益率上行后的波段交易机会；对配臵型机构而言，中长期非国开及国开金融债仍具备一定的相对价值优势，可继续参与。

**经济探底与通胀低迷**

受银行趋于谨慎、实体经济融资需求偏弱和表外融资受限等因素影响，三季度各项货币信贷的环比增速都在下滑；受制于货币条件持续收紧，内需低迷的状况出现恶化，制造业、基建和房地产的投资增速全面下行；内需和外需双双走弱导致工业增速超预期下行。

前瞻地看，即使不考虑低迷的融资需求和放贷意愿，表内信贷的增速也不及去年的水平，表外信贷受监管限制而继续萎缩的局面难以改观，增长面临下行压力不小，预计三季度的GDP增速将在7.2%附近，四季度与三季度基本持平，货币条件偏紧的局面有待改善；

由于货币条件偏紧以及经济增长偏弱，通胀环比呈现高位回落的态势，下半年CPI同比呈现先下后上的走势，四季度CPI同比增速的高位将不超过2.3%。

**相对宽松流动性料维持**

三季度外汇占款新增规模大幅低于预期以及公开市场净投放规模的下降对流动性的负面影响较大，在国内经济延续低迷以及美国升息预期的影响下，外汇占款难有明显改善

目前低迷的基本面要求央行维持相对宽松的流动性，然而出于M2增速、金融机构杠杆水平和全社会债务水平等多方面顾虑，央行并不想释放明显的宽松信号，未来仍将以“定向宽松”为主，进一步宽松考验央行在“稳增长”和“调结构”之间的权衡取舍。

预计9月末金融机构超储率水平将回升至1.9%附近；受财政存款投放影响，年末超储率将维持1.9%左右的水平

考虑到9月末央行已对大行进行了5,000亿SLF，且目前资金面维持相对宽松，在无大的资金扰动的情况下，预计央行四季度重启逆回购的概率仍较小，政策调控可能主要借力于回购利率的调整，同时考虑外部流动性环境略有好转，四季度流动性将保持相对环境，7天回购利率均值有望继续在3.0-3.5%区间震荡。(完)